Чорний дим в центрі Донецька: пожежа на ДМЗ

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Як передає Східний варіант з посиланням на інтернетресурси ОРДО, факт пожежі підтвердив окупаційний "мер" Олексій Кулемзін:

"На ДМЗ сталася пожежа - загоряння пінопласту. Спецслужби працюють на місці".



ДМЗ - це Донецький металургій завод.





