Чорний дим в центрі Донецька: пожежа на ДМЗ
У тимчасово окупованому Донецьку стоїть стовп чорного диму в середмісті
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Як передає Східний варіант з посиланням на інтернетресурси ОРДО, факт пожежі підтвердив окупаційний "мер" Олексій Кулемзін:
"На ДМЗ сталася пожежа - загоряння пінопласту. Спецслужби працюють на місці".
ДМЗ - це Донецький металургій завод.
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