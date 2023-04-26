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"Чорнобиль. Відродження. Рись євразійська": НБУ ввів в обіг пам'ятну монету

26 квітня, 2023 середа
18:33
Економіка

До роковин Чорнобильської трагедії Національний банк України ввів в обіг пам'ятну монету номіналом 5 грн, присвячену рисі євразійській

Про це повідомляють на сайті Нацбанку України. 

Монету викарбувано з нейзильберу. Її тираж – 40 тисяч одиниць, маса монети – 16,54 г.

На аверсі розміщено малий Державний герб України (угорі), написи: УКРАЇНА (під гербом); номінал монети – 5 гривень (праворуч від герба). У центрі – символічне колесо життя, що знаменує відродження природи: стилізований міжнародний знак "Радіаційна загроза", оповитий листям, навколо якого тварини, популяції яких розвиваються у 30-кілометровій зоні відчуження, що стала своєрідним резерватом для розмноження, зокрема лелеки чорного, коня Пржевальського, рисі, зубра, лося, ведмедя бурого. По колу на дзеркальному тлі розміщено напис: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник, рік карбування – 2023, логотип Банкнотно-монетного двору НБУ.

На реверсі монети на тлі пейзажу зображено рись, над якою ліворуч на дзеркальному тлі написи: "Рись євразійська/Eurasian lynx; угорі – рись і рисенята.

Художник монети – Наталія Фандікова. Скульптори: Анатолій Демяненко, Володимир Дем'яненко.

"30-кілометрова зона відчуження та зона безумовного відселення, на якій з 26 квітня 2016 року діє Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник, перетворилися на своєрідний резерват для розмноження не тільки типових, а й рідкісних червонокнижних представників тваринного світу. Серед таких представників вид, який не так просто зустріти в дикій природі, – рись. У минулому рись була звичним для Полісся хижаком. Але внаслідок освоєння лісів і прямого переслідування її людиною ще в ХІХ ст. рись стала рідкісною твариною", – йдеться в описі монети.

Рись євразійська занесена до Червоної книги України, додатка ІІ Бернської конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі, Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення.

  • Експерти WWF-Україна розпочали онлайн-моніторинг рисі в українських Карпатах, у межах нього на рись Станіслава одягли спеціальний телеметричний нашийник



 
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