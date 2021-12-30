Чорногорія змінила правила в'їзду для громадян України: від 2 січня тільки негативного COVID-тесту недостатньо
У зв'язку з погіршенням коронавірусної ситуації Чорногорія від 2 січня 2022 року посилить правила в'їзду для українців
Про це повідомляє посольство України в Чорногорії.
Потрапити до країни можна буде за наявності одного з двох документів:
- підтвердження проведення повної вакцинації за умови, що друга доза вакцини зроблена не пізніше шести місяців до вʼізду;
- підтвердження перенесеної хвороби COVID-19 (позитивний ПЛР або експрес-тест на антиген, який має бути не менше 10 днів і не більше 180 днів).
Це означає, що в’їхати в Чорногорію тільки з негативним тестом більше не можна.
У посольстві зазначили, що такі умови перетину кордону діють до 12 січня.
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