"Чорноморець" оголосив про трансфер ексфутболіста "Динамо"
Колишній захисник київського "Динамо" Євген Селін став гравцем одеського "Чорноморця"
Про це повідомляє офіційний сайт "Чорноморця".
Селін підписав з "Чорноморцем" контракт на два роки.
"Склад "чорно-синіх" в період підготовки до нового чемпіонату підсилив досвідчений лівий захисник. Селін допомагатиме нашій команді у вирішенні основних завдань на сезон 22/23", - прокоментували трансфер в одеському клубі.
Євген Селін відомий українським фанатам грою за київське "Динамо", полтавську "Ворсклу", чернігівську "Десну" та харківський "Металіст".
За кордоном захисник зіграв у грецькому "Платаніасі", "Астерасі", кіпрському "Анортосісі" та угорському МТК.
На домашньому Євро-2012 Селін був основним гравцем збірної України, зігравши на турнірі у всіх трьох матчах.
- 21 червня журналіст Андрій Сеньків стверджував, що у новому сезоні чемпіонат України відбуватиметься у новому форматі, а команди буде поділено на дві групи.
- "Динамо" планує проводити домашні матчі чемпіонату України в Києві, а "Шахтар" - у Львові.
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