"Чорноморець" оголосив про трансфер ексфутболіста "Динамо"

Про це повідомляє офіційний сайт "Чорноморця".

Селін підписав з "Чорноморцем" контракт на два роки.

"Склад "чорно-синіх" в період підготовки до нового чемпіонату підсилив досвідчений лівий захисник. Селін допомагатиме нашій команді у вирішенні основних завдань на сезон 22/23", - прокоментували трансфер в одеському клубі.

Євген Селін відомий українським фанатам грою за київське "Динамо", полтавську "Ворсклу", чернігівську "Десну" та харківський "Металіст".

За кордоном захисник зіграв у грецькому "Платаніасі", "Астерасі", кіпрському "Анортосісі" та угорському МТК.

На домашньому Євро-2012 Селін був основним гравцем збірної України, зігравши на турнірі у всіх трьох матчах.

21 червня журналіст Андрій Сеньків стверджував, що у новому сезоні чемпіонат України відбуватиметься у новому форматі, а команди буде поділено на дві групи.

"Динамо" планує проводити домашні матчі чемпіонату України в Києві, а "Шахтар" - у Львові.

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