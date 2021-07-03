Чорноморський флот РФ відмовився прийти на допомогу рибальському човну з Очакова, - Міноборони

З такою заявою виступило Міністерство оборони України, передає Еспресо.TV.



"За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, розповсюджена російською стороною інформація про готовність надати допомогу українському риболовецькому судну "ОД-2592", що вночі 3 липня зазнало аварії в акваторії північно-західної частини Чорного моря поблизу Тендрівської коси, є черговим інформаційним заходом Росії", - наголошують українські військові.



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Як кажуть у Міноборони України, поширення зазначеної інформації відбувалось у "той час, коли судно вже буксирувалось кораблем морської охорони ДПС України до порту приписки Очаків".



"При цьому, названі у російських інформаційних вкиданнях ракетний крейсер "Ивановец" ЧФ та прикордонний сторожовий корабель "Безупречный»"прикордонної служби ФСБ РФ до українського судна не наближались, незважаючи на отримання сигналу "SOS", - йдеться в пресрелізі Міноборони України.



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