Чотири сім'ї, які виїхали з України через війну, живуть в Ірландському замку XV століття
Пропозицію притулку для українських біженців опублікував у соцмережах ірландець Баррі Хогіан. З ним зв'язались українські родини і перетнувши кордон з Польщею, рухались до ірландського міста Голвей. Неподалік нього розташований замок Белліндулі
Про це пише BBC.
"Щоб поїхати з Польщі з ірландцем, якого вони ніколи раніше не зустрічали, потрібна певна віра. Але це показує, наскільки відчайдушні люди там і наскільки їм потрібна допомога", – сказав Хогіан.
Чоловік придбав та відремонтував замок у 2016 році.
Діти, які зараз живуть у відреставрованому будинку норманської вежі, почали навчатися в місцевих школах, а менші діти граються в саду. Сім’ї та господарі освоюють уривки й шматочки нових мов.
Вважається, що замок був побудований приблизно в 1480 році родиною ДеБурго. Згідно з місцевими виданнями, перша письмова згадка про володіння належить Редмонду Регоу Берку. Він використовував його як «Замок для гостей». Понад 200 років замок нікому не належав і поступово руйнувався.
- Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення РФ з України вимушено виїхало понад 3,6 млн громадян.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.91
-
EUR
Купівля 32.21Продаж 33
- Актуальне
- Важливе