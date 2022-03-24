Чотири сім'ї, які виїхали з України через війну, живуть в Ірландському замку XV століття

Про це пише BBC.



"Щоб поїхати з Польщі з ірландцем, якого вони ніколи раніше не зустрічали, потрібна певна віра. Але це показує, наскільки відчайдушні люди там і наскільки їм потрібна допомога", – сказав Хогіан.



Чоловік придбав та відремонтував замок у 2016 році.



Діти, які зараз живуть у відреставрованому будинку норманської вежі, почали навчатися в місцевих школах, а менші діти граються в саду. Сім’ї та господарі освоюють уривки й шматочки нових мов.





Вважається, що замок був побудований приблизно в 1480 році родиною ДеБурго. Згідно з місцевими виданнями, перша письмова згадка про володіння належить Редмонду Регоу Берку. Він використовував його як «Замок для гостей». Понад 200 років замок нікому не належав і поступово руйнувався.



Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення РФ з України вимушено виїхало понад 3,6 млн громадян.



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