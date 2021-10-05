ЧС-2022: Лідер збірної Фінляндії зробив гучну заяву перед матчем проти України

Про це він заявив у етері "Футбол 1".

За словами нападника, який виступає за англійський "Норвіч", Фінляндія у домашній грі проти України діятиме сміливіше та намагатиметься здобути перемогу.

"Зараз ми у відмінному становищі - маємо однакову кількість очок з Україною, але зіграли менше матчів. Так що все в наших руках. Виїзна гра була насправді важкою - нам довелося багато працювати в захисті, але вдома все повинно бути по-іншому. Ми будемо більш сміливими, потрібно контролювати м'яч, створювати простір і грати тільки на перемогу", - сказав Пуккі, гол якого приніс Фінляндії нічию 1:1 з Україною у Києві.

Збірні України та Фінляндії перед грою 9 жовтня у Гельсінкі мають по 5 очок та ділять друге-третє місця. Лідирує з 12 пунктами Франція, у Боснії і Герцеговини та Казахстану - по 3 бали.