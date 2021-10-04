Збірна України втратила ще трьох футболістів перед матчами ЧС-2022

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на офіційний YouTube-канал УАФ.



Гравці "Динамо" Віталій Миколенко, Денис Бойко та Віталій Буяльський пропустять найближчі матчі збірної України з футболу.

"Серйозні кадрові втрати, без цього не буває. Дуже прикро, що вибув Віталій Миколенко, сьогодні його обстежували - привідний м'яз. Не знаю, скільки треба часу. Віталій Буяльський - я з ним попрощався буквально півгодини назад. Зробили МРТ - 2 тижні пропустить, теж надрив привідного м'яза. Дениса Бойка не буде за сімейними обставинами", - розповів тренер збірної України Олександр Петраков.

На збірну України чекають відбіркові матчі ЧС-2022 проти Фінляндії (9 жовтня, Гельсінкі) та Боснії і Герцеговини (12 жовтня, Львів).

Збірна України має 5 очок та займає у групі D друге місце. Францію має 12 пунктів та лідирує. У Фінляндії 5 балів, Боснії і Герцеговини та Казахстану - по 3.

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