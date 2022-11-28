ЧС-2022: Найбагатший боксер світу звинуватив Мессі у тому, що він після матчу витер підлогу футболкою збірної Мексики
Мексиканський боксер Сауль Альварес звинуватив аргентинського футболіста Ліонеля Мессі, що він після гри з чемпіонату світу витер підлогу в роздягальні футболкою збірної Мексики
Про це Альварес написав у twitter.
Він обурився через відео із роздягальні збірної Аргентини після перемоги над Мексикою (2:0). На ньому Мессі наступає на мексиканську футболку, яка лежить на підлозі.
"Бачили, як Мессі витирає підлогу нашою футболкою? Молю Бога, щоб я не перетнувся з ним у житті. Ви повинні поважати Мексику, так саме, як я поважаю Аргентину. Я не звинувачую всю країну, я кажу про Мессі через його поведінку", - написав Альварес.
Сауль Альварес є абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг). Мексиканець є найбагатшим боксером світу за версією Forbes. За рік він заробив $90 млн.
- 26 листопада у 2-му турі групового етапу ЧС-2022 збірна Аргентини виявилась сильнішою за Мексику.
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