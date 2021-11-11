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ЧС-2022: Петраков розповів, хто замінить лідера збірної України у матчі проти Боснії і Герцеговини

11 листопада, 2021 четвер
09:09
Спорт Олександр Петраков

Головний тренер збірної України Олександр Петраков заявив, що травмованого Віталія Миколенка на лівому фланзі оборони замінить Едуард Соболь

Про це він заявив у етері Футбол 1

За словами Петракова, звістка про травму лівого захисника Віталія Миколенка додала головного болю. 

"Віталик, коли отримав травму і зробив КТ, одразу мені зателефонував. Це було о 10-й вечора. Ми з ним у дуже добрих, довірливих стосунках. Він мені зателефонував і сказав гірку звістку. Я кажу: "Молодець, Віталію, сповістив, ніч у мене буде цікава", - розповів Петраков. 

Водночас він зауважив, що має цілих три варіанти, ким замінити Миколенка. 

"Але цієї проблеми немає – гратиме Соболь, він основний гравець "Брюгге", виступає в Лізі чемпіонів. Все нормально з Едіком по здоров'ю. Може туди вийти і Коля Матвієнко у разі потреби, можу туди пустити й Сашка Зінченка. Всюди є перестановки, а у збірній люди, які можуть грати на різних позиціях, як і має бути", – сказав Петраков.

Сьогодні збірна України зустрінеться о 19:30 в Одесі у товариському матчі з Болгарією. 16 листопада команда Петракова зіграє у Зениці проти Боснії і Герцеговини у кваліфікації чемпіонату світу.   

Україна перед вирішальним матчем групового раунду відбору ЧС-2022 має 9 очок та займає в групі D друге місце. Боснія і Герцеговина з 7 пунктами четверта. Лідирує з 12 балами Франція, Фінляндія з 8 пунктами третя, Казахстан набрав 3 очка та замикає турнірну таблицю.

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футбол
Збірна України
ЧС-2022
Едуард Соболь
Віталій Миколенко
збірна Болгарії
збірна Боснії і Герцеговини
Олександр Петраков
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