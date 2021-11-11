ЧС-2022: Петраков розповів, хто замінить лідера збірної України у матчі проти Боснії і Герцеговини
Головний тренер збірної України Олександр Петраков заявив, що травмованого Віталія Миколенка на лівому фланзі оборони замінить Едуард Соболь
Про це він заявив у етері Футбол 1.
За словами Петракова, звістка про травму лівого захисника Віталія Миколенка додала головного болю.
"Віталик, коли отримав травму і зробив КТ, одразу мені зателефонував. Це було о 10-й вечора. Ми з ним у дуже добрих, довірливих стосунках. Він мені зателефонував і сказав гірку звістку. Я кажу: "Молодець, Віталію, сповістив, ніч у мене буде цікава", - розповів Петраков.
Водночас він зауважив, що має цілих три варіанти, ким замінити Миколенка.
"Але цієї проблеми немає – гратиме Соболь, він основний гравець "Брюгге", виступає в Лізі чемпіонів. Все нормально з Едіком по здоров'ю. Може туди вийти і Коля Матвієнко у разі потреби, можу туди пустити й Сашка Зінченка. Всюди є перестановки, а у збірній люди, які можуть грати на різних позиціях, як і має бути", – сказав Петраков.
Сьогодні збірна України зустрінеться о 19:30 в Одесі у товариському матчі з Болгарією. 16 листопада команда Петракова зіграє у Зениці проти Боснії і Герцеговини у кваліфікації чемпіонату світу.
Україна перед вирішальним матчем групового раунду відбору ЧС-2022 має 9 очок та займає в групі D друге місце. Боснія і Герцеговина з 7 пунктами четверта. Лідирує з 12 балами Франція, Фінляндія з 8 пунктами третя, Казахстан набрав 3 очка та замикає турнірну таблицю.
- 6 листопада стало відомо, що захисник "Динамо" Віталій Миколенко через травму пропустить вирішальний матч збірної України у відборі чемпіонату світу проти Боснії і Герцеговини.
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