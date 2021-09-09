ЧС-2022: результати всіх матчів середи
Учора, 8 вересня, були зіграні 13 матчів 6-го туру кваліфікації ЧС-2022
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Збірна України з футболу не зіграла у 6-му турі кваліфікації ЧС-2022. У групі C виступають п'ять збірних, тому у кожному турі одна з команд пропускає матч.
Україна після 5-ти матчів набрала 5 очок та займає в групі D друге місце. Франція з 12 пунктами зберегла лідерство, у них 6 зіграних матчів. Фінляндія залишається з 5 балами після 4-х матчів та йде третьою.
У Боснії і Герцеговини та Казахстану по 3 бали. Боснійці провели 4 матчі, а Казахстан - 5.
ЧС-2022
Кваліфікація. 6-й тур
8 вересня
Група B
Косово - Іспанія 0:2
Голи: Форнальс, 32, Торрес, 90
Греція - Швеція 2:1
Голи: Бакасетас, 62, Павлідіс, 78 - Куайсон, 80
Група C
Північна Ірландія - Швейцарія 0:0
Італія - Литва 5:0
Голи: Кін, 11, 29, Уткус, 14 (авт.), Распадорі, 24, Ді Лоренцо, 54
Група E
Білорусь - Бельгія 0:1
Гол: Прат, 33
Уельс - Естонія 0:0
Група I
Албанія - Сан-Марино 5:0
Голи: Манай, 32, Лачі, 58, Броха, 61, Хюсай, 68, Узуні, 80
Угорщина - Андорра 2:1
Голи: Салай, 9, Ботка, 18 - Льйовера, 82
Польща - Англія 1:1
Голи: Шиманські, 90+2 - Кейн, 72
Група J
Вірменія - Ліхтенштейн 1:1
Голи: Мхітарян, 45+5 (пен.) - Фрік, 80
Ісландія - Німеччина 0:4
Голи: Гнабрі, 4, Рюдігер, 24, Сане, 56, Вернер, 89
Північна Македонія - Румунія 0:0
- Нагадаємо, 4 вересня у відбірковому матчі чемпіонату світу-2022 збірна України зіграла у Києві внічию з Францією.
- 7 вересня у 6-му турі відбіркового раунду ЧС-2022 збірна Португалії розгромно перемогла Азербайджан.
- В іншому матчі кваліфікації ЧС-2022 збірна Франції перемогла Фінляндію.
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