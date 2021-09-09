ЧС-2022: результати всіх матчів середи

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Збірна України з футболу не зіграла у 6-му турі кваліфікації ЧС-2022. У групі C виступають п'ять збірних, тому у кожному турі одна з команд пропускає матч.



Україна після 5-ти матчів набрала 5 очок та займає в групі D друге місце. Франція з 12 пунктами зберегла лідерство, у них 6 зіграних матчів. Фінляндія залишається з 5 балами після 4-х матчів та йде третьою.



У Боснії і Герцеговини та Казахстану по 3 бали. Боснійці провели 4 матчі, а Казахстан - 5.



ЧС-2022



Кваліфікація. 6-й тур



8 вересня



Група B



Косово - Іспанія 0:2



Голи: Форнальс, 32, Торрес, 90



Греція - Швеція 2:1



Голи: Бакасетас, 62, Павлідіс, 78 - Куайсон, 80

Група C



Північна Ірландія - Швейцарія 0:0



Італія - Литва 5:0



Голи: Кін, 11, 29, Уткус, 14 (авт.), Распадорі, 24, Ді Лоренцо, 54

Група E



Білорусь - Бельгія 0:1



Гол: Прат, 33



Уельс - Естонія 0:0

Група I



Албанія - Сан-Марино 5:0



Голи: Манай, 32, Лачі, 58, Броха, 61, Хюсай, 68, Узуні, 80



Угорщина - Андорра 2:1



Голи: Салай, 9, Ботка, 18 - Льйовера, 82



Польща - Англія 1:1



Голи: Шиманські, 90+2 - Кейн, 72

Група J



Вірменія - Ліхтенштейн 1:1



Голи: Мхітарян, 45+5 (пен.) - Фрік, 80



Ісландія - Німеччина 0:4



Голи: Гнабрі, 4, Рюдігер, 24, Сане, 56, Вернер, 89



Північна Македонія - Румунія 0:0

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