ЧС-2022: Розклад трансляцій півфінальних матчів, сітка плей-офф
У матчах 1/2 фіналу чемпіонату світу з футболу збірна Аргентини зіграє з Хорватією, а Франція зустрінеться з Марокко
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Збірні Аргентини та Хорватії зустрінуться 13 грудня, а Франція та Марокко визначать фіналіста 14 грудня.
Обидва матчі наживо покажуть регіональні канали Суспільного платформа Megogo.
Матч з третє місце ЧС-2022 відбудеться 17 грудня, фінал - 18 грудня.
ЧС-2022
1/2 фіналу
13 грудня
21:00 Аргентина - Хорватія, пряма трансляція на регіональних каналах Суспільного та Megogo
14 грудня
21:00 Франція - Марокко, пряма трансляція на регіональних каналах Суспільного та Megogo
Інфографіка - fifa.com
- 10 грудня визначилися усі півфіналісти чемпіонату світу з футболу.
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