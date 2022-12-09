Про це повідомляє Еспресо.TV.

Провідні букмекерські контори перед матчами 1/4 фіналу приймають ставки на перемогу збірної Бразилії з коефіцієнтом 2,75. Бразильці помітно випереджають решту конкурентів. Так, на чемпіонство Франції дають 5,00, на перемогу в турнірі Англії та Аргентини - 7,00, Португалії - 7,50.

В успіх решти збірних в Катарі букмекери не вірять - шанси Нідерландів вони оцінюють в 15,00, Марокко - 29,00, Хорватії - 33,00.

У чвертьфіналі ЧС-2022 зустрінуться Бразилія - Хорватія, Нідерланди - Аргентина, Марокко - Португалія та Англія - Франція. Матчі відбудуться 9 та 10 грудня.

ЧС-2022

Чвертьфінал

9 грудня

17:00 Хорватія - Бразилія (Трансляція - Megogo, "Суспільне Спорт" та місцеві телеканали "Суспільного")

21:00 Нідерланди - Аргентина (Трансляція - Megogo)

10 грудня

17:00 Марокко - Португалія (Трансляція - Megogo)

21:00 Англія - Франція (Трансляція - Megogo, "Суспільне Спорт" та місцеві телеканали "Суспільного")

Сітка плей-офф ЧС-2022:

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