Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матчі будуть доступні на регіональних телеканалах "Суспільне", медіасервісі Megogo та сайті "Суспільне Спорт".

ЧС-2022

2-й тур

26 листопада

12:00 Туніс - Австралія (Група D)

15:00 Польща - Саудівська Аравія (Група C)

18:00 Франція - Данія (Група C)

21:00 Аргентина - Мексика (Група D)

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