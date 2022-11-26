ЧС-2022: розклад усіх матчів і трансляцій 26 листопада
У центральному матчі 26 листопада на ЧС-2022 збірна Данії зіграє проти Франції, а Мексика з Аргентиною
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матчі будуть доступні на регіональних телеканалах "Суспільне", медіасервісі Megogo та сайті "Суспільне Спорт".
ЧС-2022
2-й тур
26 листопада
12:00 Туніс - Австралія (Група D)
15:00 Польща - Саудівська Аравія (Група C)
18:00 Франція - Данія (Група C)
21:00 Аргентина - Мексика (Група D)
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