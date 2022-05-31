Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Збірна України вилетіла до Шотландії 30 травня ввечері зі Словенії, де вона впродовж місяця проводила тренувальний збір. До Глазго полетіли 25 гравців, голкіпер іспанського "Реалу" Андрій Лунін приєднався до команди безпосередньо в готелі Crowne Plaza у Шотландії.,

Сьогодні українці о 21:00 проведуть офіційне передматчеве тренування на стадіоні "Хемпден Парк".

Гра Шотландія - Україна відбудеться 1 червня та розпочнеться о 21:45. Переможець 5 червня у Кардіффі посперечається з путівку на ЧС-2022 зі збірної Уельсу.

Склад збірної України на матч з Шотландією:

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо" Київ), Андрій П'ятов ("Шахтар" Донецьк), Дмитро Різник ("Ворскла" Полтава), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія).

Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Денис Попов (усі — "Динамо" Київ), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва — "Шахтар" Донецьк), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія), Тарас Качараба ("Славія", Чехія).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик (обидва — "Шахтар" Донецьк), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко (усі — "Динамо" Київ), Олександр Піхальонок ("Дніпро-1"), Андрій Ярмоленко ("Вест Гем", Англія), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Руслан Малbновський ("Аталанта", Італія), Олександр Зубков ("Ференцварош", Угорщина).

Нападники: Артем Довбик ("Дніпро-1"), Роман Яремчук ("Бенфіка", Португалія), Данило Сікан ("Ганза", Німеччина).

24 травня стало відомо, що у збірної України перед грою з Шотландією зірвалося два товариські матчі.

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