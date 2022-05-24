ЧС-2022: У збірної України перед Шотландією зірвалося два товариські матчі, - ЗМІ

Про це повідомив журналіст телеканалу "Футбол 1" Ігор Бурбас у telegram.

"Заключний тиждень підготовки у збірної України мине суто в тренувальному режимі. На жаль, спарингів у травні більше не буде. З різних причин, але домовленості з африканськими суперниками остаточно злетіли. Тож далі лише офіційні матчі", - написав Бурбас.

1 червня у Глазго на збірну України чекає гра відбору на ЧС-2022 проти Шотландії. У разі перемоги - 5 червня у Кардіффі відбудеться вирішальна зустріч за путівку до Катару проти Уельсу.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb