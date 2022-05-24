ЧС-2022: У збірної України перед Шотландією зірвалося два товариські матчі, - ЗМІ
Збірна України перед відбірковою грою чемпіонату світу-2022 з футболу проти Шотландії більше не проведе жодного товариського матчу
Про це повідомив журналіст телеканалу "Футбол 1" Ігор Бурбас у telegram.
"Заключний тиждень підготовки у збірної України мине суто в тренувальному режимі. На жаль, спарингів у травні більше не буде. З різних причин, але домовленості з африканськими суперниками остаточно злетіли. Тож далі лише офіційні матчі", - написав Бурбас.
1 червня у Глазго на збірну України чекає гра відбору на ЧС-2022 проти Шотландії. У разі перемоги - 5 червня у Кардіффі відбудеться вирішальна зустріч за путівку до Катару проти Уельсу.
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11 травня збірна України переграла "Борусію" з Менхенгладбаха у товариському матчі з рахунком 2:1. 17 травня команда Олександра Перакова перемогла італійський "Емполі" - 3:1, а наступного дня зіграла внічию 1:1 з хорватською "Рієкою".
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