Чубайс, Сівкович і оточення Усманова: Зеленський ввів в дію нові санкції РНБО

Про це йдеться в указах президента на офіційній сторінці ОП.

У перший санкційний список №772/2023 потрапили 60 фізичних осіб - це громадяни РФ, України, Кіпру, Білорусі, Німеччини, Узбекистану, Австрії, Великої Британії. Зокрема, у списку згадано:

колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, який переховується в РФ;

обвинуваченого в катастрофі авіалайнера "Малайзійських авіаліній" рейсу МН17 Леоніда Харченка;

т. зв. уповноважену з прав людини окупаційної адміністрації Донецької області Дар'ю Морозову;

топменеджерів компаній групи USM російського олігарха Алішера Усманова, Назима Ефендієва, Вахтанга Кочарова і Валерія Казікаєва;

дружину ексголови USM Івана Стрешинського Наталію Давидову;

сина дружини Усманова Ірини Вінер - Натана Вінера.

Санкції проти них запроваджують на 10 років. Також передбачено блокування їхніх активів, анулювання ліцензій, обмеження на транзит і торговельні операції на території України, заборону на приватизацію та публічні закупівлі.

До другого санкційного списку №773/2023 потрапили 87 фізичних осіб – громадян РФ. Серед них:

екскерівник адміністрації президента РФ Анатолій Чубайс;

командувач військ ППО-ПРО - заступник головкома Повітряно-космічних сил РФ Андрій Дьомін;

голова Рахункової палати та ексміністр фінансів РФ Олексій Кудрін;

батько, дружина та син українського колаборанта Євгена Балицького;

головний санітарний лікар Москви Олена Андреєва;

гендиректор нижньогородської фірми ТОВ "РемЭксСтрой" Олександр Дорофеєв;

генеральний директор ТОВ "Галактика" Олександр Герман.

Санкції передбачають блокування активів, позбавлення державних нагород, анулювання ліцензій, заборону на транзит і торговельні операції на території України, виведення капіталу за кордон, на приватизацію, купівлю землі.

Новий пакет санкцій від РНБО також прокоментував у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні є кілька нових санкційних рішень нашої держави – два пакети санкцій. Це синхронізація з партнерами – щодо тих осіб, які прямо працюють на російську агресію або їй допомагають. А також це санкції проти суб'єктів держави-терориста, що мають стосунок до критичної інфраструктури. Кожне прізвище, кожна назва компанії – це конкретна провина в тому, що російський терор продовжується", - йдеться у зверненні.

Він додав, що Україна доповнює своїми санкціями міжнародні санкційні механізми. І працює, щоби санкції партнерів були поширені й на тих, проти кого вже ухвалені відповідні рішення України.

"Сьогодні я підписав укази щодо понад 300 юридичних і майже 150 фізичних осіб держави-терориста. І наші спеціальні служби, передусім Служба безпеки України, а також Кабінет міністрів та РНБО продовжать відповідну роботу. Будуть й інші санкційні рішення", - зазначив президент.