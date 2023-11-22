Рада підтримала санкції РНБО проти оборонно-промислової сфери Росії та Білорусі
Верховна Рада у середу, 22 листопада, підтримала постанову про затвердження рішення РНБО щодо санкцій проти оборонно-промислової сфери Росії та Білорусі на 50 років
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Зазначається, що 304 депутати України підтримали відповідний проєкт №10271.
"Вказаним рішенням РНБО підтримала внесені КМУ пропозиції щодо застосування певних секторальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) в оборонно-промисловій сфері строком на 50 років", - написав Железняк.
- Нещодавно Сполучені Штати додали списку експортного контролю 42 китайські компанії, які підтримують військову та оборонно-промислову базу Росії.
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