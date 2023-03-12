Cиловики РФ провели обшук у делегата курултаю Юнусова в Криму
Російські силовики прийшли з обшуком до делегата курултаю кримськотатарського народу Леммара Юнусова у справі щодо підриву залізниці
Про це повідомляє громадське об'єднання "Кримська солідарність" у facebook.
Стало відомо, що обшук проходив у будинку делегата курултаю Леммара Юнусова в с. Урожайне Сімферопольського району тимчасово окупованого Криму.
За словами Юнусова, силовики ставили йому питання щодо підриву залізниці.
"Шукали відповідні предмети. Я сказав: усе, що ви знайдете, це те, що ви самі принесли. Вони кажуть: "Хочете, самі нас обшукайте". Я кажу: "Клоунами не будьте. Ніхто вас не обшукуватиме. Обшукувати прийшли ви". За годину впоралися, дуже швидко. Попросили, щоб ніхто не підходив, ніхто не під'їжджав. Нічого вони не виявили", – зазначив Юнусов.
Окрім цього, також зазначається, що під час обшуку нікого не затримали.
- Нагадаємо, росіяни в тимчасово окупованому Криму позбавили волі якнайменше 15 осіб, їх осудили в справі кримськотатарського батальйону ім. Номана Челебіджіхана.
- 2 лютого повідомлялося, що російські силовики в тимчасово окупованому Криму затримали місцевого мешканця за звинуваченням в участі в кримськотатарському батальйоні ім. Номана Челебіджіхана.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.05
Купівля 38.05Продаж 38.9
-
EUR
Купівля 39.86Продаж 40.82
- Актуальне
- Важливе