Cиловики РФ провели обшук у делегата курултаю Юнусова в Криму

Про це повідомляє громадське об'єднання "Кримська солідарність" у facebook.

Стало відомо, що обшук проходив у будинку делегата курултаю Леммара Юнусова в с. Урожайне Сімферопольського району тимчасово окупованого Криму.

За словами Юнусова, силовики ставили йому питання щодо підриву залізниці.

"Шукали відповідні предмети. Я сказав: усе, що ви знайдете, це те, що ви самі принесли. Вони кажуть: "Хочете, самі нас обшукайте". Я кажу: "Клоунами не будьте. Ніхто вас не обшукуватиме. Обшукувати прийшли ви". За годину впоралися, дуже швидко. Попросили, щоб ніхто не підходив, ніхто не під'їжджав. Нічого вони не виявили", – зазначив Юнусов.

Окрім цього, також зазначається, що під час обшуку нікого не затримали.