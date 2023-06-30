Про це інформує CNN із посиланням на ексклюзивні документи.

Американське видання зазначає, що Суровікін, відомий як генерал Армагеддон, був секретним учасником Вагнера. Документи свідчать, що російський генерал включений разом із щонайменше 30 іншими високопоставленими військовими й розвідниками РФ, які також є членами VIP-ПВК.

"Було відомо, що Суровікін мав зв’язки з групою найманців, але документи викликають сумніви в близькості високопоставлених російських військових і Вагнера", - йдеться у матеріалі.

Заступник командувача російськими військами не показувався на публіці з минулої суботи, коли він опублікував відео, в якому благав очільника приватної військової компанії Вагнера Євгена Пригожина зупинити бунт. Відтоді його місцеперебування Суровікіна залишається невідомим.

Пресслужба Вагнера не відповідає на запит CNN.

Що відомо про Суровікіна

Генерал Сергій Суровікін з початку жовтня 2022 року очолював окупаційні війська РФ в Україні. У січні його відсторонили з цієї посади. Суровікіна також називають генерал Армагеддон через його злочинні накази бомбардувати Сирію.

Раніше видання The New York Times із посиланням на чиновників США, знайомих із розвідданими, написало, що Суровікін заздалегідь знав про плани Пригожина почати збройний заколот проти військового керівництва Росії. Тепер влада США намагається з'ясувати, чи не допомагав Суровікін планувати заколот.

На це прессекретар Путіна Дмитро Пєсков прокоментував публікацію видання та заявив, що це "спекуляція".

"Зараз навколо цих подій буде багато різних спекуляцій, пересудів і таке інше. Я думаю, що це один із таких прикладів", - сказав він.

Після невдалого бунту лідера вагнерівців Пригожина ЗМІ повідомили, що Суровікіна заарештували. У мережі писали, що він нібито підтримав Пригожина, хоча російський генерал записав відео, де закликав вагнерівців зупинитися.

Командувача повітряно-космічними військами Росії, заступника командувача російськими військами в Україні генерала Сергія Суровікіна могли заарештувати після невдалого заколоту фінансиста ПВК Вагнера Євгена Пригожина, інформувало 29 червня Financial Times.