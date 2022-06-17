Coinbase звільняє 18% співробітників, розпродаж криптовалют продовжується, криптокредитор Celsius заморожує зняття коштів

Ціна біткоїну впала майже на 70% з історичного максимуму $68 000 на початку тижня - до найнижчого рівня за 18 місяців. Ethereum наслідував приклад біткоїну, як і багато інших криптовалюти.

Оголошення криптокредитора Celsius у понеділок про те, що він заморожує виведення коштів через "екстремальні ринкові умови", ще більше погіршило ситуацію на крихкому криптовалютному ринку.

І деякі експерти попереджають, що найгірше може бути ще попереду - і ціна біткоїну, як і інших криптовалют, може впасти ще більше.

Великий обвал криптовалютного ринку - лише останнє нагадування інвесторам про те, що криптоактиви пов'язані з додатковим ризиком та волатильністю, особливо в період економічної та політичної невизначеності, як зараз. У будь-якому випадку, експерти радять не приймати фінансових рішень на основі паніки або галасу, пов'язаного з новинами.

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Ось що інвесторам слід знати з останніх криптоновостей перед інвестуванням:

• Coinbase, найбільша криптовалютна біржа США, оголосила про скорочення 18% співробітників на тлі обвалу криптовалютного ринку. Однак Coinbase – не єдина криптовалютна компанія, яка оголосила про скорочення робочих місць. Крипто-кредитор BlockFi у понеділок заявив, що скорочує чисельність персоналу приблизно на 20%, а Crypto.com минулого тижня оголосила про звільнення близько 260 працівників, або близько 5% персоналу.

• На початку тижня біткоїн та ефіріум впали більш ніж на 15%, встановивши новий 18-місячний мінімум для двох найвідоміших криптовалют на ринку.

• Celsius, великий крипто-кредитор, на початку тижня оголосив про припинення виведення коштів "у зв'язку з екстремальними ринковими умовами" згідно з службовою запискою компанії. Станом на травень Celsius видав клієнтам понад 8 мільярдів доларів, а його активи становлять майже 12 мільярдів доларів. Оголошення було зроблено на тлі обвалу на криптовалютному та фондовому ринках, що посилило побоювання щодо платоспроможності Celsius. Криптовалютна компанія поки що не повідомила, коли вона відновить виведення коштів.