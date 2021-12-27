COVID-19 буде не останньою пандемією для людства, - генсек ООН

Про це він заявив у своєму Twitter.



"COVID-19 не буде останньою пандемією, з якою зіткнеться людство. Поки ми реагуємо на нинішню кризу в галузі охорони здоров’я, нам потрібно готуватися до наступної", - написав Гутерреш.



У Міжнародний день протиепідемічної готовності, який відмічають 27 грудня, генсек ООН закликав приділити питанню епідемій відповідну увагу та інвестиції.

