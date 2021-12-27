COVID-19 буде не останньою пандемією для людства, - генсек ООН
У Міжнародний день протиепідемічної готовності генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав людство готуватися до нової пандемії
Про це він заявив у своєму Twitter.
"COVID-19 не буде останньою пандемією, з якою зіткнеться людство. Поки ми реагуємо на нинішню кризу в галузі охорони здоров’я, нам потрібно готуватися до наступної", - написав Гутерреш.
У Міжнародний день протиепідемічної готовності, який відмічають 27 грудня, генсек ООН закликав приділити питанню епідемій відповідну увагу та інвестиції.
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