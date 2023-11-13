COVID-19: у МОЗ розповіли, чи можуть в Україні запровадити карантин під час війни

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав головний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Ігор Кузін.

"Якщо подивитися по таких загальних нормах, то карантин під час зимового періоду є цілком можливим. І в багатьох регіонах він застосовувався як у "доковідний" період, так і скоріш за все буде застосовуватися навіть і зараз", - сказав він.

Кузін пояснив, що традиційно з кінця вересня починається зростання рівня захворюваності на респіраторні інфекції як серед дітей, так і серед дорослих.

"Тому для таких регіонів, якщо там є перевищення епідемічного порогу, застосовуються локальні протиепідемічні заходи", - зазначив головний санлікар.

Він нагадав, що до ковіду в період масової захворюваності на респіраторні в Україні закривали школи. Карантин тоді зазвичай тривав до двох тижнів.

"Після того, як коронавірусну інфекцію було прибрано з груп особливо небезпечних інфекційних захворювань, і після того, як загальний карантин в країні було припинено і, по суті, скасовано, ця норма єдина, яка зараз залишається працездатна. Тобто якщо перевищується епідемічний поріг (а він рахується сумарно "ковід + грип + інші респіраторні вірусні інфекції"), в такому випадку за рішенням місцевої влади можуть бути застосовані локальні протиепідемічні заходи", - сказав Кузін.

За його словами, заходів стримування поширення вірусних інфекцій вживатиме влада на місцях.

"Чи буде це закриття шкіл? Чи буде це масковий режим, наприклад, в тому ж громадському транспорті? Чи буде це обмеження якоїсь торгівлі? Чи будуть це більш жорсткі якісь норми? Ці рішення мають приймати місцеві епідеміологи. І точно так само це відповідальність місцевої комісії ТЕБ і НС (комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій), яка розглядає такі ситуації й приймає фінальні рішення. Тому це цілком можливо", - резюмував головний санлікар.