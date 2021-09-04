COVID-19 в Україні: третій день поспіль - по 2,5 тис. нових, Чернівці та Львів вийшли в топ-5

Такими офіційні дані МОЗ на ранок суботи, 4 вересня, передає Еспресо.TV.



Також за минулу добу:



госпіталізовано - 824 особи,

летальних випадків - 44,

одужало - 1 447 осіб.



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За добу протестовано:



методом ПЛР - 25 637 осіб,

методом ІФА - 7 979 осіб,

експрес-тестами - 23 234 особи.



За весь час пандемії в Україні:



захворіло - 2 296 155 осіб,

одужало - 2 212 313 осіб,

летальних випадків - 53 966,

проведено ПЛР-тестувань - 12 081 160.



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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Києві (339), Харківській (216), Одеській (208), Чернівецькій (193) та Львівській (183) областях.



Слід зазначити, що вже третю добу поспіль повідомляється про кількість нових заражень на рівні 2,5 тис. осіб:



2 вересня - 2 477,



3 вересня - 2 693,



4 вересня - 2 614.





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