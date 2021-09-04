COVID-19 в Україні: третій день поспіль - по 2,5 тис. нових, Чернівці та Львів вийшли в топ-5
За добу 03 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 2 614 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 196, медпрацівників – 46)
Такими офіційні дані МОЗ на ранок суботи, 4 вересня, передає Еспресо.TV.
Також за минулу добу:
госпіталізовано - 824 особи,
летальних випадків - 44,
одужало - 1 447 осіб.
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За добу протестовано:
методом ПЛР - 25 637 осіб,
методом ІФА - 7 979 осіб,
експрес-тестами - 23 234 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло - 2 296 155 осіб,
одужало - 2 212 313 осіб,
летальних випадків - 53 966,
проведено ПЛР-тестувань - 12 081 160.
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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Києві (339), Харківській (216), Одеській (208), Чернівецькій (193) та Львівській (183) областях.
Слід зазначити, що вже третю добу поспіль повідомляється про кількість нових заражень на рівні 2,5 тис. осіб:
2 вересня - 2 477,
3 вересня - 2 693,
4 вересня - 2 614.
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