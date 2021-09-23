COVID-19: за добу померли 123 українця
22 вересня в Україні зафіксовано 7 866 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 667, медпрацівників – 175)
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 070 осіб;
- летальних випадків – 123;
- одужало – 2 305 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 41 625 осіб,
- методом ІФА – 9 742 особи,
- експрес-тестами – 33 568 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 370 425 осіб;
- одужало – 2 237 973 осіб;
- летальних випадків – 55 284;
- проведено ПЛР-тестувань – 12 593 275.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (839), Львівській (685), Донецькій (520), м. Київ (467) та Дніпропетровській (456) областях.
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