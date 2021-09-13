COVID-сертифікати у "Дії" вже отримали понад 600 тис. українців
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що цифрові сертифікати про вакцинацію від COVID-19 у додатку "Дія" вже згенерували понад 100 тис. українців
Про це розповів віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на брифінгу.
"На сьогодні вже понад 600 тисяч людей згенерували сертифікати. Неможливо підробити сертифікат у "Дії" – лікарі вносять інформацію про щеплення в реєстр медичний – і те, що є в реєстрі, відображається в "Дії". Тільки так. Для того, щоб щось відобразилось у "Дії", потрібно внести інформацію до реєстру, доступ до якого мають тільки сімейні лікарі", - сказав Федоров.
Він також додав, що Мінцифри постійно покращує технології і виправляє помилки – наприклад, коли не фіксується друге щеплення – пишуть алгоритми і це виправляють.
Зазначається, що вже давно організована робота з виявлення ситуацій, коли люди намагаються купити COVID-сертифікати, якось домовляються з лікарями, і незабаром буде брифінг, на якому розкажуть про результати цих перевірок.
На запитання, що робити людям, які в аеропорту не змогли згенерувати сертифікат у "Дії" і не змогли полетіти, куди планували, Федоров сказав, що не знає жодного такого випадку.
Але порадив усім генерувати COVID-сертифікати, так само як готувати інші документи для поїздки "хоча би за день і з дому, а не з аеропорту".
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