Cвітовий банк допоможе Україні створити кліматичний фонд: він співфінансуватиме декарбонізацію
Світовий банк допоможе Україні створити кліматичний фонд, який співфінансуватиме програми з декарбонізації та модернізації
Про це повідомляє Урядовий портал.
Згідно з повідомленням, Світовий банк допоможе Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів створити дієвий кліматичний фонд, який співфінансуватиме програми декарбонізації і модернізації.
"Це нова фінансова інституція, яка співфінансуватиме через прозорі процедури програми з декарбонізації і модернізації. Для нас надважливо отримати такого надійного партнера у розвитку кліматичних фінансів, що акумулює досвід світових країн із створення та оптимальних алгоритмів роботи таких фондів", - цитує пресслужба слова міністра захисту довкілля і природних ресурсів Романа Абрамовського.
За словами голови Світової практики з питань захисту довкілля, природних ресурсів та блакитної економіки для Європи та Центральної Азії Ксенії Львовські, планується започаткувати нові проєкти, а також допомагати у законотворчих процесах експертною допомогою.
Вона додала, що пріоритетними напрямками співпраці є кліматичні фінанси, лісове господарство, управління відходами, запобігання промисловому забрудненню та розвиток біорізноманіття.
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