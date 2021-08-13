Cвітовий банк допоможе Україні створити кліматичний фонд: він співфінансуватиме декарбонізацію

Про це повідомляє Урядовий портал.



Згідно з повідомленням, Світовий банк допоможе Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів створити дієвий кліматичний фонд, який співфінансуватиме програми декарбонізації і модернізації.



"Це нова фінансова інституція, яка співфінансуватиме через прозорі процедури програми з декарбонізації і модернізації. Для нас надважливо отримати такого надійного партнера у розвитку кліматичних фінансів, що акумулює досвід світових країн із створення та оптимальних алгоритмів роботи таких фондів", - цитує пресслужба слова міністра захисту довкілля і природних ресурсів Романа Абрамовського.



За словами голови Світової практики з питань захисту довкілля, природних ресурсів та блакитної економіки для Європи та Центральної Азії Ксенії Львовські, планується започаткувати нові проєкти, а також допомагати у законотворчих процесах експертною допомогою.



Вона додала, що пріоритетними напрямками співпраці є кліматичні фінанси, лісове господарство, управління відходами, запобігання промисловому забрудненню та розвиток біорізноманіття.

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