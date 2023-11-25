"Далі буде багато сюрпризів": голова СБУ про Кримський міст

Про це пише СБУ із посиланням на голову спецслужби у документальному фільмі "СБУ. Спецоперації перемоги".

"Далі буде багато сюрпризів. І не лише щодо Кримського мосту. Міст - приречений", - сказав Малюк.

За його словами, на рахунку СБУ два успішні враження мосту: перший - у жовтні 2022 року за допомогою вантажівки з вибухівкою, другий - у липні 2023 року морськими дронами.

Малюк додав, що для України Кримський міст є абсолютно законною ціллю: міжнародне право, закони та звичаї війни, а також українське законодавство дозволяють атакувати цей об’єкт.

"Підрив моста значно ускладнив постачання зброї та боєкомплекту російським військам. Адже на сьогоднішній день цей логістичний коридор повноцінно не функціонує: автомобільний транспорт рухається реверсно, для транспорту діють обмеження по вазі, а для залізниці – по кількості вагонів. Тож для перевезення боєкомплекту ворог використовує переважно поромне сполучення", - вважають в СБУ.