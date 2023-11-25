"Далі буде багато сюрпризів": голова СБУ про Кримський міст
Служба безпеки готує російським загарбникам багато сюрпризів, щоб спільно з українськими військовими звільнити всі окуповані території держави
Про це пише СБУ із посиланням на голову спецслужби у документальному фільмі "СБУ. Спецоперації перемоги".
"Далі буде багато сюрпризів. І не лише щодо Кримського мосту. Міст - приречений", - сказав Малюк.
За його словами, на рахунку СБУ два успішні враження мосту: перший - у жовтні 2022 року за допомогою вантажівки з вибухівкою, другий - у липні 2023 року морськими дронами.
Малюк додав, що для України Кримський міст є абсолютно законною ціллю: міжнародне право, закони та звичаї війни, а також українське законодавство дозволяють атакувати цей об’єкт.
"Підрив моста значно ускладнив постачання зброї та боєкомплекту російським військам. Адже на сьогоднішній день цей логістичний коридор повноцінно не функціонує: автомобільний транспорт рухається реверсно, для транспорту діють обмеження по вазі, а для залізниці – по кількості вагонів. Тож для перевезення боєкомплекту ворог використовує переважно поромне сполучення", - вважають в СБУ.
- В СБУ розповіли, що для роботи морських дронів SeaBaby використали спеціальний зв’язок, щоб не покладатися тільки на супутниковий зв’язок Starlink.
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