Українські морські дрони SeaBaby разом зі Starlink використовують спецзв’язок, - СБУ
В СБУ розповіли, що для роботи морських дронів SeaBaby використали спеціальний зв’язок, щоб не покладатися тільки на супутниковий зв’язок Starlink
Про це розповіли у фільмі "Кримський міст на біс. СБУ."
Як повідомляють у спецслужбі, для розробки дронів підключили волонтерів, які допомогли зробити зв’язок на безпілотних апаратах.
Дронами при атаці на міст управляла команда з Києва – за понад 900 кілометрів. Технологією виготовлення "SeaBaby" також часто цікавляться західні партнери.
"Вони нам кажуть, що вони в нас вчаться, при чому це топові наші партнери західного світу. Це працює наша команда і це саме креативний підхід Служби безпеки і всіх небайдужих, хто до цього доєднався. Ми використовуємо виключно наші сили і засоби, і ми створили цей продукт", - повідомив голова СБУ Василь Малюк.
- Нагадаємо, 8 жовтня на Кримському мосту стався вибух та спалахнула пожежа, окупаційна влада повідомляла про загиблих та звинуватила у підриві Україну.
- 27 травня голова Служба безпеки України Василь Малюк, коментуючи підрив на Кримському мосту в жовтні 2022 року, заявив, що СБУ здійснювала для цього "певні заходи".
- 26 липня вперше глава СБУ Василь Малюк офіційно підтвердив, що Служба безпеки України стоїть за підривом Кримського мосту у жовтні 2022 року.
- На початку серпня секретар РНБО Олексій Данілов підтвердив причетність СБУ до двох операцій з підриву Керченського мосту в Криму.
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