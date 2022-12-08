Про це в ефірі телемарафону сказав представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський.

За його словами, дані, які озвучує Генштаб, - реальні.

"Ми з колегами постійно відвідуємо наше командування на сході, на півдні, спілкуємось про ситуацію... Ті втрати, які зараз озвучує Генштаб, вони точно відповідають реальним втратам, але це втрати вбитими. Втрати пораненими, як правило, це 1:3 і більше. Тобто на цей момент ми можемо говорити, що безповоротні втрати російських військових - це майже 95 тисяч, а санітарні втрати - понад 150-200 тисяч", - розповів Веніславський.

За даними Генштабу на 8 грудня, Росія втратила у війні проти України 5911 бронемашин, 2937 танків, 1925 артсистем і 1603 безпілотники.

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