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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією За час повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні понад 93 тис. окупантів, 2937 танків і 1603 дрони, - Генштаб ЗСУ

За час повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні понад 93 тис. окупантів, 2937 танків і 1603 дрони, - Генштаб ЗСУ

8 грудня, 2022 четвер
09:19
війна з Росією Втрати РФ

Лише з 24 лютого Росія втратила на війні в Україні 93 080 рашистів, 5911 бронемашин, 2937 танків, 1925 артсистем і 1603 безпілотники

Про це інформує в фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.

Від 24 лютого до 8 грудня втрати Росії складають:

  • особового складу – близько 93 080 (+340) осіб
  • танків – 2937 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 5911 (+2) од.
  • артилерійських систем – 1925 (+2) од.
  • РСЗВ – 395 (+0) од.
  • засоби ППО – 211 (+0) од.
  • літаків – 281 (+0) од.
  • гелікоптерів – 264 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1603 (+2)
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 592 (+0)
  • кораблі /катери – 16 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4528 (+2) од.
  • спеціальна техніка – 164 (+1)

У Генштабі наголосили, що остаточні дані уточнюються.

  • 7 грудня офіцер батальйону "Свобода" НГУ Андрій Іллєнко зазначив, що на Бахмутський напрямок РФ кинула всі боєздатні частини й зазнає там великих втрат.
  • Боєць "Легіону Свободи" Нацгвардії Володимир Назаренко в етері Еспресо розповів, що на Бахмутському напрямку у РФ зменшилася перевага в артилерії, і вона намагається посилитися шляхом живої сили.  

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Росія
російська армія
ЗСУ
окупанти
втрати окупантів
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