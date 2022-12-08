За час повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні понад 93 тис. окупантів, 2937 танків і 1603 дрони, - Генштаб ЗСУ
Лише з 24 лютого Росія втратила на війні в Україні 93 080 рашистів, 5911 бронемашин, 2937 танків, 1925 артсистем і 1603 безпілотники
Про це інформує в фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.
Від 24 лютого до 8 грудня втрати Росії складають:
- особового складу – близько 93 080 (+340) осіб
- танків – 2937 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 5911 (+2) од.
- артилерійських систем – 1925 (+2) од.
- РСЗВ – 395 (+0) од.
- засоби ППО – 211 (+0) од.
- літаків – 281 (+0) од.
- гелікоптерів – 264 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1603 (+2)
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 592 (+0)
- кораблі /катери – 16 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4528 (+2) од.
- спеціальна техніка – 164 (+1)
У Генштабі наголосили, що остаточні дані уточнюються.
- 7 грудня офіцер батальйону "Свобода" НГУ Андрій Іллєнко зазначив, що на Бахмутський напрямок РФ кинула всі боєздатні частини й зазнає там великих втрат.
- Боєць "Легіону Свободи" Нацгвардії Володимир Назаренко в етері Еспресо розповів, що на Бахмутському напрямку у РФ зменшилася перевага в артилерії, і вона намагається посилитися шляхом живої сили.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.52
Купівля 39.52Продаж 40.21
-
EUR
Купівля 40.78Продаж 41.8
- Актуальне
- Важливе