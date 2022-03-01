Данілов: дві групи кадирівців готували замах на Зеленського, одну ліквідували, інша - під прицілом
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що дві групи кадирівців готували замах на президента України Володимира Зеленського
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За словами секретаря РНБО, дві групи кадирівців готували ліквідацію президента України. Одна група була знищена біля Гостомеля. Інша - знаходиться нині під прицілом.
- Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні 25 лютого заявив, що ворог позначив його як ціль №1, а родину президента - як ціль №2.
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