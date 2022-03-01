Данілов: дві групи кадирівців готували замах на Зеленського, одну ліквідували, інша - під прицілом

Про це повідомляє Еспресо.TV.



За словами секретаря РНБО, дві групи кадирівців готували ліквідацію президента України. Одна група була знищена біля Гостомеля. Інша - знаходиться нині під прицілом.



Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні 25 лютого заявив, що ворог позначив його як ціль №1, а родину президента - як ціль №2.