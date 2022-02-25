Зеленський: ворог визначив мене як ціль №1, але я із сім'єю залишаюсь в Україні, зі своїм народом
Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні 25 лютого заявив, що є багато фейків про те, що нібито він покинув Україну, проте Зеленський запевнив, що залишається в Україні зі своєю родиною
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"За наявною в нас інформацією, ворог позначив мене як ціль №1, мою родину - як ціль №2. Вони (російські окупанти, - ред.) хочуть знищити Україну політично, знищивши голову держави", - сказав Зеленський.
Проте очільник держави запевнив, що залишається в Україні з українцями.
"Знаю, що вкидають зараз дуже багато різної інформації, фейків, зокрема і про те, що нібито я поїхав з Києва. Я залишаюсь у столиці. Залишаюсь зі своїм народом. Протягом дня я провів десятки міжнародних переговорів, безпосередньо керував нашою державою, і я залишаюсь в столиці. Моя родина також в Україні. Мої діти також в Україні. Моя сім'я не зрадники, а громадяни України. Але де вони зараз знаходяться, я сказати не маю права", - сказав Зеленський.
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