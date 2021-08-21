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Данілов, Кулеба, Зеркаль, Денісова, Джапарова. Кремль впровадив нові санкції проти українців

21 серпня, 2021 субота
09:13
Світ

Уряд Російської Федерації ввів санкції проти секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данилова, міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, уповноваженої із захисту прав людини Людмили Денисової та ще близько 70 відомих українців

Відповідну постанову № 1370 від 20 серпня 2021 року оприлюднено сайтом правової інформації РФ, передає Еспресо.TV.

В оновленому вчора російському санкційному списку також згадуються уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, голова Рахункової палати Валерій Пацкан, голова Дніпропетровської обласної держадміністрації Валентин Резниченко, перша заступниця голови МЗС Еміне Джапарова та радник міністра енергетики Олена Зеркаль.

Загалом перелік фінансових і господарських обмежень Росії проти державних діячів з України розширився з 849 до 922 осіб.

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Як зазначив Данілов у себе на фейсбуці, такі іменні санкції для нього особисто є "найкращим подарунком до 30-річчя Незалежності України".

"Вважаю це найвищою відзнакою і найкращою оцінкою нашої спільної роботи у відстоюванні національних інтересів нашої держави", - заявив секретар українського Радбезу.

Обіцяю виправдати "високу довіру" і зробити ще більше на посаді секретаря Радбезу, щоб раз і назавжди зняти питання щодо будь-якої присутності "русского міра" і його агентів впливу в українському житті - як кажуть в народі, "щоб і духу не було"!" - пообіцяв Олексій Данілов.


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санкції
Людмила Денісова
Валерій Пацкан
Еміне Джапарова
Дмитро Кулеба
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Лана Зеркаль
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