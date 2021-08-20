РНБО запровадила санкції проти Шарія та Деркача

Про це заявив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє Еспресо.TV.

Повний пакет санкцій запроваджено проти блогера Анатолія Шарія, його дружини Ольги Шарій, головреда Страна.Ua Ігоря Гужви та позафракційного нардепа Андрія Деркача.



"Прийнято рішення ввести санкції проти народного депутата Андрія Деркача та кола осіб, які під санкціями США. На сьогоднішній день ми запропонували ввести санкції щодо пана Гужви Ігоря Анатолійовича і безпосередньо до афілійованих з ним юридичних осіб. Вони займаються протиправною діяльністю на території нашої країни. Крім того, фізична особа Бондаренко Алла Іванівна, Шарій Ольга Олексіївна, ну і безпосередньо Шарій Анатолій Анатолійович", - заявив Данілов.

Нагадаємо, 16 лютого Служба безпеки України оголосила підозру блогеру Анатолію Шарію за двома статтями Кримінального кодексу – "Державна зрада" та "Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками" й викликала його на допит 22 лютого. Того ж дня СБУ провела слідчі дії з Віктором Шарієм, на якого зареєстрована "Партія Шарія".

17 лютого Анатолій Шарій повідомив, що СБУ надіслала повістку не за адресою його проживання в Україні, а відтак повістка не вважається врученою.

22 лютого Шарій не прийшов до СБУ на допит в якості підозрюваного.

25 лютого підозрюваний у державній зраді Шарій не з‘явився в СБУ на допит, відтак його було оголошено у державний розшук.