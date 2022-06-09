Данілов наразі не може відповісти, чому відбулась окупація півдня країни

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Питання доволі складне. У нас було засідання РНБО з цього приводу по прикордонних областях (йшлося про Херсонську, Запорізьку, Миколаївську, Донецьку області)... На сьогодні остаточної відповіді немає. Але без цієї відповіді нам буде надалі дуже складно. Тому ми обов’язково отримаємо відповідь про те, чому так сталося та хто приймав ті чи інші рішення", – сказав секретар РНБО.

За словами Данілова, наразі першочергове завдання України – дати військову відповідь російській армії.

"Зараз війна і зараз пріоритет – відповідати ворогу на війну. Звичайно, зараз можна перейти у цю частину (пошуку відповідей на питання, як відбулася окупація півдня – Ред.), але потім почнуться звинувачення і політичні процеси. А питання політики зараз поставлене на певну паузу, тому що нам треба побороти ворога. І тут ми маємо бути єдині", – зазначив секретар РНБО.

Наразі російські війська контролюють частини Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей.

7 червня міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що РФ встановила сухопутне сполучення захоплених територій України з окупованим Кримом.

8 червня на facebook-сторінці нардепа, обраного від "Слуги народу", з'явився пост на підтримку окупантів, де він зазначає, що "Россия здесь всерьез и навсегда!", маючи на увахі Херсонщину. Він хизується участю у нараді, за участі першого заступника керівника Адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка, та повідомляє про співпрацю з окупантом.

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