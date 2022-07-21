Данілов назвав міста, які найбільше постраждали від ракетних ударів Росії
На першому місці у невтішному рейтингу — Ізюм Харківської області
Про це розповів секретар РНБО України Олексій Данілов в ефірі всеукраїнського телемарафону.
За даними РНБО, російські війська з початку гострої фази війни в Україні завдали Ізюму загалом 476 ракетних ударів.
"Найбільше ракетних атак у нас було на місто Ізюм. Ми бачимо, що 476 ракетних ударів було по Ізюму, а Маріуполь перебуває на другому місці, далі — Миколаїв", - сказав Данілов.
Ізюм перебуває під окупацією з 2 квітня. За словами городян, яким вдалося з нього вибратися, місто зруйноване практично повністю. У місті гуманітарна катастрофа – справжній геноцид.
- 13 липня депутатка Харківської облради Галина Куц в ефірі Еспресо розповіла, що в Ізюмі окупанти розстріляли людей, які вийшли на гору Крем'янець, щоб подзвонити рідним.
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