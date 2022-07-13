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Головна війна з Росією В Ізюмі окупанти розстріляли людей, які вийшли на гору Крем'янець, щоб подзвонити рідним, - депутатка Харківської облради Куц
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В Ізюмі окупанти розстріляли людей, які вийшли на гору Крем'янець, щоб подзвонити рідним, - депутатка Харківської облради Куц

13 липня, 2022 середа
16:18
війна з Росією

Депутатка Харківської облради Галина Куц розповіла, що на окупованих територіях відключено мобільний зв'язок з Україною

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Окупанти руйнують соціальні зв’язки. В Ізюмі немає мобільного зв’язку, вони відключили зв’язок з Україною. В центрі Ізюма є гора Крем'янець, де ловить мобільний зв’язок, люди туди забиралися й дзвонили рідним. Окупанти автоматними чергами стріляли по тих людях. Є загиблі та поранені, ворог постійно залякує людей", - наголосила Куц.

Також депутатка додала, що окупанти руйнують передові освітні заклади Харкова.

"Руйнують навчальні заклади Харкова, руйнують бренд Харкова - Харків місто науки й освіти, місто фізиків. Університет, школа, коледж - це не просто стіни, це сформований кластер людей, які мають історію поколінь", - зауважила Куц.

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