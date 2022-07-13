Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Окупанти руйнують соціальні зв’язки. В Ізюмі немає мобільного зв’язку, вони відключили зв’язок з Україною. В центрі Ізюма є гора Крем'янець, де ловить мобільний зв’язок, люди туди забиралися й дзвонили рідним. Окупанти автоматними чергами стріляли по тих людях. Є загиблі та поранені, ворог постійно залякує людей", - наголосила Куц.

Також депутатка додала, що окупанти руйнують передові освітні заклади Харкова.

"Руйнують навчальні заклади Харкова, руйнують бренд Харкова - Харків місто науки й освіти, місто фізиків. Університет, школа, коледж - це не просто стіни, це сформований кластер людей, які мають історію поколінь", - зауважила Куц.

8 липня на Харківщині російські окупанти обстріляли мирних жителів Ізюма, які перебували на горі Крем'янець

Російські окупанти намагаються встановити контроль над трасою, яка з'єднує Донецьк та Харків

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