Данілов назвав Путіна та Гітлера сіамськими близнюками

Про це заявив Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов під час Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

"Путін і Гітлер – це сіамські близнюки. Тільки той народився трішки пізніше", - сказав він.

"Це схожі люди. Людина, яка приймає рішення про те, що потрібно бомбардувати цивільне населення, знущатися з нього, вбивати дітей – і це сотні дітей, які загинули через цю війну – тільки тому, що комусь там щось захотілося в Кремлі", - сказав Олексій Данілов.

Він наголосив, що Україна не має до Росії жодного відношення.

"Ми до вас не маємо ніякого відношення. Ви Московія. Ви крадії, які постійно крали чиюсь історію. Ви постійно щось вимагаєте, але навіть не достойні того, щоб з вами у світі хтось спілкувався", - сказав Секретар РНБО.

Данілов також зазначив, що будь-які перемовини з Росією можливі лише після того, як вона залишить територію України, сплатить всі компенсації і буде позбавлена ядерної зброї.

Київський Безпековий Форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", - головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.