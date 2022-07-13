Данілов назвав умову, за якої Україна припинить воювати з Росією

Про це Олексій Данілов написав у Twitter.

"Якщо агресор добровільно покине нашу землю до кордону 1991 року, ми припинимо воювати, інакше — ніякого шляху, крім військового, у нас не існує. Крім нас ніхто не буде займатися звільненням нашої землі, але нам потрібна допомога наших партнерів", - запевнив секретар РНБО.

Звільнення усіх тимчасово окупованих територій буде здійснено почергово в міру готовності ЗСУ, дедлайнів на війні бути не може — це не змагання на виробництві", - наголосив Данілов.

Читайте також: Знищення командного пункту окупантів паралізує цілу дивізію, — головний редактор Defense Express Катков

На підтвердження своїх слів Данілов розповів про успіхи ЗСУ і панічні настрої окупантів. "Зараз вони (росіяни. - Ред.) шукають людський ресурс у містах позбавлення волі. У військах РФ спостерігаються панічні настрої. Окупанти переживають через Кримський міст, ретельно його охороняють, проводять постійні навчання, розгорнули там посилене ППО. Через так званий сухопутний коридор окупанти пробують вивозити крадене зерно, метал з підприємств, РФ - країна-мародер, яка користується ситуацією", - додав він.

Крім того, він висловився з приводу партнерських стосунків із Заходом. "Немає будь-якого приводу звинувачувати Україну в тому, що нібито зброя, надана партнерами, потрапляє на "чорний ринок".

Генерал Дмитро Марченко заявив 13 липня, що знищення Кримського мосту неминуче.

13 липня Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати окупантів за час війни: близько 37 570 військових, 3832 бронемашини, 678 безпілотників.

Розвідка Британії вказала наступні міста, які РФ планує захопити на Донбасі.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb