Знищення командного пункту окупантів паралізує цілу дивізію, - головний редактор Defense Express Катков

Про це він розповів в етері телеканалі "Еспресо".

"Про те, для чого ЗСУ за допомогою систем HIMARS бʼють по складах з боєприпасами на тимчасово окупованих територіях сказано вже багато. Однак потрібно звернути увагу також і той факт, що ЗСУ також успішно знищують і командні пункти ворога. До прикладу, знищення всього командування 20-ї гвардійської мотострілецької дивізії армії РФ повністю паралізувало їхні дії. Тобто це означає втрату керування цілої дивізії, а це понад 3 тис. осіб. Це втрата боєздатності. Ну і звісно ж накладаємо до цього проблеми з боєприпасами для окупантів. Сукупність таких втрат паралізує російська війська і вони не можуть продовжувати наступ", - пояснив Катков.

Експерт наголосив, що першочерговими завданнями для роботи систем HIMARS залишається знищення складів, штабів та пунктів звʼязку.

"Зараз ЗСУ активно працюють по штабах, складам з боєприпасами та пунктам звʼязку. А потім вже будуть знищені точкові обʼєкти, наприклад, взводно-опорні пункти окупантів. Оскільки снаряд від HIMARS має чудово функцію - підрив боєчастини в повітрі. Це не звичайні снаряди, які падають на землю, а потім вибухають. Тому російських військових чекає дуже багато сюрпризів від Збройних сил України", - додав він.

4 липня ЗСУ на Донеччині знищили один з найбільших складів боєприпасів окупантів

За день, 8 липня, українські захисники знищили 5 складів боєприпасів РФ на тимчасово окупованих територіях

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb