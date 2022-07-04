ЗСУ знищили великий склад російських боєприпасів у тимчасово окупованому Сніжному
ЗСУ на Донеччині знищили один з найбільших складів боєприпасів окупантів
Про це повідомив народний депутат Юрій Мисягін у телеграм.
"Збройні Сили України знищили один із найбільших російських складів боєприпасів. Склад розташовувався у глибокому тилу в окупованому 2014 року місті Сніжне Донецької області", - написав він.
До місцевого Сніжнянськхіммашу з 2014 року завозили значну кількість техніки та боєкомплектів, додав Мисягін.
"Судячи з розривів від найбільшого складу БК мало, що залишиться і це нереально круто. Це сильний удар по постачанню та забезпеченню російського угруповання в Луганській та Донецькій області", - прокоментував він.
- Нагадаємо, ЗСУ знищили російський склад боєприпасів на Миколаївщині та ліквідували майже 50 окупантів.
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