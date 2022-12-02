Данілов переконаний, що у Росії після поразки в Україні заберуть ядерну зброю
Росія має бути позбавлена ядерної зброї, оскільки не має права країна, яка поводиться не передбачувано, володіти нею
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в програмі YouTube-каналу "Є Питання".
"Наша перемога - це коли РФ повністю прибирається з нашої території, коли РФ припиняє мати ядерну зброю. Тому що ядерна зброя в РФ - це дуже небезпечно, це як сірники у дітей", - сказав Данілов.
За його словами, Росія має бути позбавлена ядерної зброї. Данілов пояснив, що не має права країна, яка поводиться не передбачувано, володіти ядерною зброєю.
У секретаря РНБО спитали, чи дійсно він вірить, що таке може статися. Він відповів: "Давайте почекаємо".
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