Про це він пише у своєму twitter.

Данілов зазначив, що це єдина гарантія того, що Росія вдруге не знищить Грозний - столицю Чечні. На його думку, якщо своєчасно не знищити РФ, росіяни повернуться вбивати чеченських жінок та дітей.

2 жовтня ЗСУ під Херсоном знищили базу окупантів. Допомогли "тіктокерські здібності" кадирівців.

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