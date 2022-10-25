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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Данілов порадив кадирівцям покинути Україну та йти воювати за незалежність Ічкерії

Данілов порадив кадирівцям покинути Україну та йти воювати за незалежність Ічкерії

25 жовтня, 2022 вiвторок
14:42
війна з Росією Секретар РНБО України Олексій Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов порадив кадирівцям покинути Україну та йти воювати за незалежність Ічкерії, "поки не пізно"

Про це він пише у своєму twitter.

Данілов зазначив, що це єдина гарантія того, що Росія вдруге не знищить Грозний - столицю Чечні. На його думку, якщо своєчасно не знищити РФ, росіяни повернуться вбивати чеченських жінок та дітей.

  • 2 жовтня ЗСУ під Херсоном знищили базу окупантів. Допомогли "тіктокерські здібності" кадирівців.

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Олексій Данілов
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