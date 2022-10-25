Данілов порадив кадирівцям покинути Україну та йти воювати за незалежність Ічкерії
Секретар РНБО Олексій Данілов порадив кадирівцям покинути Україну та йти воювати за незалежність Ічкерії, "поки не пізно"
Про це він пише у своєму twitter.
Данілов зазначив, що це єдина гарантія того, що Росія вдруге не знищить Грозний - столицю Чечні. На його думку, якщо своєчасно не знищити РФ, росіяни повернуться вбивати чеченських жінок та дітей.
- 2 жовтня ЗСУ під Херсоном знищили базу окупантів. Допомогли "тіктокерські здібності" кадирівців.
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