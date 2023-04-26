Про це Данілов написав у twitter.

За його словами, що гіршою буде для росіян ситуація на фронті, то частіше лунатимуть такі погрози.

"Будь-які погрози РФ щодо застосування ядерної зброї – це прояв безсилля і страху. Чим гірша ситуація на фронті, тим частіше лунатимуть істеричні "ядерні" заяви, як показник розуміння Кремлем невідворотності поразки й неминучості розплати", - переконаний Данілов.