Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Данілов пояснив, чому РФ вдалася до нових погроз ядерною зброєю

Данілов пояснив, чому РФ вдалася до нових погроз ядерною зброєю

26 квітня, 2023 середа
12:57
Війна з Росією Секретар РНБО Олексій Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що нові погрози Росії ядерною зброєю є свідченням безсилля та страху

Про це Данілов написав у twitter

За його словами, що гіршою буде для росіян ситуація на фронті, то частіше лунатимуть такі погрози.  

"Будь-які погрози РФ щодо застосування ядерної зброї – це прояв безсилля і страху. Чим гірша ситуація на фронті, тим частіше лунатимуть істеричні "ядерні" заяви, як показник розуміння Кремлем невідворотності поразки й неминучості розплати", - переконаний Данілов. 


 
РНБО
ядерна зброя
Олексій Данілов
Читайте також:
Руслан Ротань, Англія - Україна
24 квітня, 2023 понедiлок
Україна зіграє наступні матчі відбору Євро-2024 під керівництвом нового тренера
Микола Княжицький
Автор Микола Княжицький
25 квітня, 2023 вiвторок
Хто і чому намагається мене дискредитувати
25 квітня, 2023 вiвторок
Усик розпочав переговори про бій з новим претендентом на титул WBO
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.39
    Купівля 37.39
    Продаж 38.05
  • EUR
    Купівля 40.88
    Продаж 41.78
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
26 квітня
13:18
Бібліотека
Шевченко, Жадан і Орвелл. Соціологи показали, наскільки багато українці читали з початку повномасштабної війни
13:17
Ексклюзив
російські танки, окупанти, оркі
Біля Кремінної зосереджена найбільша концентрація військ РФ з найновішими зразками техніки, - офіцер ЗСУ Андрійко
13:16
РФ масово переселяє росіян з найвіддаленіших регіонів на тимчасово окуповані території України, - Міноборони
13:04
Із прикордоння Чернігівщини та Сумщини евакуювали більшість мешканців
12:45
PinchukArtCentre оголосив переможців своєї премії
12:43
Оновлено
Реджеп Таїп Ердоган
Ердогану стало зле під час інтерв'ю у прямому етері, президент Туреччини скасував зустрічі з виборцями 26 квітня
12:40
Наталка Діденко
Заморозки та дощі: синоптик Наталка Діденко сказала, якою буде погода 27 квітня
12:38
Ексклюзив
Олексій Кошель
Депутати від заборонених партій складають 30-40% місцевих рад півдня і сходу України, - голова Комітету виборців
12:26
Віра Крепкіна
Померла олімпійська чемпіонка з легкої атлетики Віра Крепкіна
12:24
Антоніу Гутерреш
Голова ООН прямує до Вашингтона для переговорів щодо "порятунку" зернової угоди
12:22
Ексклюзив
Карта бойових дій-2604
Карта бойових дій за період 20-26 квітня. Чи дочекається Бахмут контрнаступу?
12:02
підтоплення
У Києві рівень води в Дніпрі зріс на 6 см
12:01
OPINION
Вікторія Сюмар
Червінському не просто помстилися за Вагнергейт
11:58
Обстріли Донеччини: росіяни завдали ракетного удару по Дружківці, в області пошкоджено близько двох десятків будинків
11:54
Ексклюзив
церква
Рішення суду щодо роботи комісії допоможе активніше залучати правоохоронців до встановлення порядку в Києво-Печерській лаврі, - речник ПЦУ
11:44
ракетний комплекс "Іскандер-М"
У РФ показали, як навчають білоруських військових застосовувати тактичну ядерну зброю
11:42
обстріл Запоріжжя
Артилерія, РСЗВ, дрони й авіація: РФ за ніч завдала 67 ударів по Запорізькій області
11:39
Ексклюзив
ГУР
Військовий експерт Ступак: плани ГУР щодо атаки дронів по Москві могли зупинити США, бо вважали цілі "недостатньо" військовими
11:28
Ескадрилья Су-27
Авіація НАТО перехопила три російські літаки-розвідники над Балтійським морем
11:22
на фото: судно
У ГУР заявили, що вибухи на військових об'єктах в окупованому Криму не порушують зернову угоду
11:20
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 26 квітня: гривня зміцнилася щодо долара та євро
11:03
Військові кораблі Китаю провели навчання у трьох морях
Глава МЗС Чехії назвав Лаврова клоуном, а Росію - державою-терористом
10:58
Сумщина
Близько 70 прильотів за ніч: росіяни обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини
10:56
Кваснєвський і Порошенко застерігають від заморожування війни в Україні: "має бути повна депутінізація Європи та світу"
10:32
coronavirus
КНР скасовує ПЛР-тести на COVID-19 для туристів
10:27
ЧАЕС
Зеленський на роковини Чорнобильської катастрофи звинуватив РФ у ядерному шантажі України та світу
10:27
Компанія Mattel випустила першу у світі ляльку Барбі з синдромом Дауна
10:26
Ексклюзив
Бахмут
Логістичні шляхи ЗСУ поблизу Бахмута працюють, попри просування РФ до центру міста, - Згурець
10:22
Ядро Марса
Учені встановили, з чого складається ядро Марсу
10:19
Ексклюзив
Євген Дикий
Росіяни щомісяця можуть робити до 30 "розумних" авіабомб, - військовий експерт Дикий
10:18
Тайвань
Тайвань проведе навчання з деблокади острова через дії Китаю
10:07
OPINION
Сергій Марченко
Змінювати підпорядкування ЗСУ небезпечно
09:55
Шмигаль у США
"Світ під загрозою нової катастрофи": Шмигаль у річницю Чорнобильської трагедії прокоментував окупацію Росією ЗАЕС
09:45
діти війна
Повномасштабна війна РФ проти України: 470 дітей загинуло, понад 949 постражадало
09:42
Ексклюзив
евакуація поранених до Львова
На фронті не вистачає евакуаційної техніки, яка простоює у цивільних містах, - волонтерка Корчинська
09:29
У США представлено проєкт резолюції про перемогу України у війні з Росією
В Америці представили проєкт резолюції про перемогу України у війні проти Росії
09:26
Окупанти
У Кремінній окупанти утримують затриманих українців у звірофермі, - Луганська ОВА
09:10
Оновлено
Куп'янськ
Під завалами музею в Куп’янську знайшли другу загиблу, 10 людей зазнали поранень
09:02
Харківщина обстріл
На Харківщині росіяни за добу обстріляли щонайменше 17 населених пунктів
09:02
Оновлено
Вінсент Магвенья, прес-секретар президента Південно-Африканської Республіки
У ПАР заперечили, що виходитимуть з Міжнародного кримінального суду
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV