Про це повідомляють російські ЗМІ.

Навчання розрахунків окремого ракетного дивізіону збройних сил Білорусії, оснащеного оперативно-тактичним ракетним комплексом "Іскандер-М", проходили на одному з полігонів південного військового округу РФ з 3 до 22 квітня.

"Особовий склад розрахунків детально вивчив питання щодо експлуатації та застосування тактичних спеціальних боєприпасів для "Іскандер- М" - заявили у міноборони РФ.