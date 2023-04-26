У РФ показали, як навчають білоруських військових застосовувати тактичну ядерну зброю
Білоруські військові провели на полігоні у Росії навчання із застосування тактичних ядерних боєприпасів для комплексу "Іскандер-М"
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Навчання розрахунків окремого ракетного дивізіону збройних сил Білорусії, оснащеного оперативно-тактичним ракетним комплексом "Іскандер-М", проходили на одному з полігонів південного військового округу РФ з 3 до 22 квітня.
"Особовий склад розрахунків детально вивчив питання щодо експлуатації та застосування тактичних спеціальних боєприпасів для "Іскандер- М" - заявили у міноборони РФ.
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