Данілов про Бахмут: Ситуація вкрай складна, але контрольована

Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

"Бахмут - уже чотири місяці гаряча точка. Ситуація складна, але ми розуміємо, що це наша земля, ми її маємо захищати. Там найбільш запеклі бої. Ситуація вкрай складна і непроста, однак контрольована", - сказав Данілов.

Він наголосив, що на цьому напрямку щоденно гине величезна кількість російських загарбників.