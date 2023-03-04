Данілов про Бахмут: Ситуація вкрай складна, але контрольована
Українські військові продовжують боронити Бахмут на Донеччині, ситуація контрольована, хоч і складна
Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.
"Бахмут - уже чотири місяці гаряча точка. Ситуація складна, але ми розуміємо, що це наша земля, ми її маємо захищати. Там найбільш запеклі бої. Ситуація вкрай складна і непроста, однак контрольована", - сказав Данілов.
Він наголосив, що на цьому напрямку щоденно гине величезна кількість російських загарбників.
- 3 березня командир підрозділу ЗСУ Денис Ярославський розказав, що є наказ для деяких підрозділів вийти з Бахмута на більш закріплені рубежі.
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