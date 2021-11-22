Данілов: Захід допоможе Україні в разі наступу РФ
Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що у випадку повномасштабного вторгнення РФ партнери підтримають Україну
Про це він розповів у інтерв'ю Укрінформу.
Він зазначив, що західні партнери знають про ситуацію на українсько-російському кордоні й готові допомогти Україні, якщо Росія наступатиме.
"Не є таємницею, що ми обмінюємося розвідувальною інформацією, тож майже всі розуміють, що відбувається. Єдине, що залишилося невідомим, так це те, чи наступатиме Путін, і якщо буде, то коли. Утім, ми маємо бути готовими в будь-якому разі й наші партнери запевнили нас, що максимально допомагатимуть Україні в разі настання часу "Ч"", - заявив Олексій Данілов.
Довідка: Час "Ч" - це час початку військової операції.
- 22 листопада прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Україна прагне силового врегулювання ситуації на Донбасі, а також пригрозив серйозними наслідками цього.
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