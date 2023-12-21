Данія долучиться до коаліції США із захисту цивільних суден в Червоному морі

Про це Міністерство оборони Данії повідомило в середу в коментарі Reuters.

Reuters не наводить подробиць відповіді данського Міноборони, у відомстві також офіційно не оголошували про участь у коаліції.

19 грудня США анонсували місію Prosperity Guardian за участю 10 союзників для протидії атакам підтримуваних Іраном повстанців-хуситів з Ємену на комерційні судна, що прямують зі Сходу до Європи.

Тоді повідомлялось, що в місії, окрім Штатів, візьмуть участь Британія, Канада, Франція, Іспанія, Італія, Нідерланди, Норвегія, Сейшельські острови і Бахрейн.

У межах коаліції Велика Британія направила есмінець HMS Diamond до Червоного моря.

В окремій заяві Євросоюз, НАТО і ще низка окремих країн назвали неприйнятними дії бойовиків-хуситів довкола Аравійського півострова, які останнім часом регулярно обстрілюють торгові судна під приводом нібито їхнього зв’язку з Ізраїлем.