"Заслуговує на міжнародну відповідь": США формують коаліцію проти нападів хуситів у Червоному морі
У понеділок, 18 грудня, міністр оборони США Ллойд Остін відвідав Ізраїль, де заявив про намір його країни протидіяти нападам єменських хуситів на судна в Червоному морі
Про це повідомляє Радіо Свобода.
"Ці напади безрозсудні, небезпечні та порушують міжнародне право… Це проблема не тільки США. Це міжнародна проблема, і вона заслуговує на міжнародну відповідь", - сказав Остін.
Читайте також: Хто такі єменські хусити та звідки в них балістичні ракети, щоб бити ними по Ізраїлю
Крім того, очільник Пентагону застеріг Іран від допомоги хуситам.
"Підтримка Іраном нападів на комерційні судна має припинитися", - сказав Остін.
- Раніше хусити захопили в Червоному морі вантажний корабель і показали відео абордажу.
- Речник армії Ємену Ях'я Сарі заявив, що хусити обстрілюватимуть кораблі Ізраїлю та його союзників, які прямуватимуть до Індійського океану через Червоне море та Баб-ель-Мандебську протоку.
- 12 грудня єменські хусити атакували норвезький танкер у Червоному морі.
- 15 грудня спалахнуло вантажне судно під прапором Ліберії в Червоному морі після того, як у нього влучив снаряд повстанців-хуситів Ємену.
- Деякі судноплавні компанії призупиняють всі рейси Червоним морем через напади хуситів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.11 Купівля 37.11Продаж 37.68
- EUR Купівля 40.24Продаж 41.21
- Актуальне
- Важливе