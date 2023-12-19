"Заслуговує на міжнародну відповідь": США формують коаліцію проти нападів хуситів у Червоному морі

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Ці напади безрозсудні, небезпечні та порушують міжнародне право… Це проблема не тільки США. Це міжнародна проблема, і вона заслуговує на міжнародну відповідь", - сказав Остін.

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Крім того, очільник Пентагону застеріг Іран від допомоги хуситам.

"Підтримка Іраном нападів на комерційні судна має припинитися", - сказав Остін.